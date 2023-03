Annweiler. Zwei Fahrradreparatursäulen stehen jetzt vor der Verbandsgemeindeverwaltung am Messplatz in Annweiler und am Wanderparkplatz in Albersweiler-St. Johann.

Mit Unterstützung des Leader-Kleinstprojektes – über das Programm werden Vorhaben im ländlichen Raum finanziell gefördert – konnte der Verein Mountainbikepark Pfälzerwald 16 Säulen für seine Mitglieder erwerben. Zwei davon stehen nun im Trifelsland. Die Reparatursäulen verfügen über einen Werkzeugsatz und eine Luftpumpe für alle handelsüblichen Ventile. Ein QR-Code auf dem Gehäuse liefert Tipps zur schnellen Instandsetzung des Fahrrads. Die Fahrradaufhängung ist in ergonomisch geeigneter Höhe.

Die Reparatursäule in St. Johann befindet sich direkt an der Mountainbike-Tour 7. Dort sind auch eine Sitzgruppe und eine Tafel mit Infos zum Mountainbikepark. Die Reparatursäule in Annweiler liegt unmittelbar am Queichtalradweg und in direkter Nähe zur Mountainbike-Tour 8, die am Bahnhof entlangführt. An diesem Standort befinden sich außerdem das Büro für Tourismus und eine E-Bike-Ladesäule.