Haßloch. In einer neuen Folge des RHEINPFALZ-Podcasts „Alles Böse“ geht es um ein Verbrechen, das weltweit so nur ein einziges Mal begangen worden ist: Ein Pfälzer Jungmänner-Trio zerstörte im März 2020 einen Anhänger-Blitzer.

Diese Tempomessgeräte gelten eigentlich als nahezu unverwüstlich, eine Panzer-Hülle soll sie vor Sabotage schützen. Im Gespräch mit dem stellvertretenden RHEINPFALZ-Chefredakteur Uwe Renners berichtet der Gerichtsreporter Christoph Hämmelmann, wie drei junge Pfälzer an der A65 bei Haßloch (Kreis Bad Dürkheim) so einen Apparat trotzdem unbrauchbar machten, wie sie von der Polizei überführt wurden und warum ihnen nun eine horrende Schadensersatz-Rechnung droht, in der es nicht nur um den Wert des kaputten Blitzers geht.

Der Podcast ist kostenlos auf rheinpfalz.de, Spotify, Apple Music und allen gängigen Podcastplattformen zu hören.