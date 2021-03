In der neuen Folge des RHEINPFALZ-Podcasts „Alles Böse“ geht es um einen Mann, der vor einigen Jahren für eine Weile im Ludwigshafen wohnte und zuvor lange im Gefängnis gesessen hatte. Verurteilt worden war Bernhard Falk schon 1999, da galt er als Linksterrorist. Allerdings hatte er sich in seinem letzten Bekennerschreiben bereits zum Islam bekannt. Und in der islamistischen Szene mischt er bis heute mit. Also hat sich der RHEINPFALZ-Redakteur Christoph Hämmelmann vor einigen Jahren mit ihm getroffen, um mit ihm darüber zu sprechen. Im Podcast „Alles Böse“ mit dem stellvertretenden Chefredakteur Digitales, Uwe Renners, erläutert der Journalist nun Falks Bedeutung für die islamistische Szene. Und er berichtet, wie der Ex-Bombenleger jetzt einen der wichtigsten Informanten der deuschen Sicherheitsbehörden enttarnt hat.

