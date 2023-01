Eine Serie, die man nicht chronologisch anschauen muss? Die am 1. Januar gestartete experimentelle Netflix-Produktion „Kaleidoskop“ bietet genau das. Jeder Nutzer kann sich die acht bereits veröffentlichten Folgen in einer zufälligen Reihenfolge ansehen. Nur das Finale mit dem Titel „Weiß“ wird immer am Ende abgespielt. Jede Episode trägt als Titel eine andere Farbe. Und worum geht es?

Im Mittelpunkt der Handlung steht Meisterdieb Leo Pap (Giancarlo Esposito), der zusammen mit seiner Crew einen spektakulären Raub plant. Sieben Milliarden Dollar sind eine Menge Geld. Natürlich gibt es auch Gegenspieler, die den Plan durchkreuzen wollen. Und auch in Paps Team stellen manche die eigenen Interessen über die der Gemeinschaft.

Was dahinter steckt und welche Motive die Protagonisten habe, erfahren die Zuschauer in den einzelnen Folgen, die zurück in die Vergangenheit der Charaktere blicken und sich am Ende wie Puzzleteile zusammenfügen.