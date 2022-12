Die Asche des berüchtigten Neonazis Christian Hehl soll am kommenden Samstag in einem Friedwald in Dudenhofen (Rhein-Pfalz-Kreis) beigesetzt werden. Diese Information hat eine linke Gruppe im Internet verbreitet. Dass sie zutreffend ist, haben Behördenkreise der RHEINPFALZ am Samstag bestätigt. Im rechtsextremen Lager wird bislang noch nicht offen auf die Trauerfeier hingewiesen. Die Polizei muss sich aber darauf einstellen, dass zu der Trauerfeier Nationalisten und Hooligans aus ganz Deutschland in den Rhein-Pfalz-Kreis kommen. Auch im linken Lager gibt es Anzeichen für eine Mobilisierung: So werden dort Tipps dafür verbreitet, wie sich das Gelände am besten erreichen lässt.

„Deutschlands bekanntester Skinhead“

Hehl stammt aus Ludwigshafen und hatte 1997 in seiner Heimatstadt einen Laden mit Devotionalien für Rechtsextremisten eröffnet. Er wurde zu einer bundesweit bekannten Führungsfigur der Szene, galt als „Deutschlands bekanntester Skinhead“ und mehrfach als Gewalttäter verurteilt. Bei den Kommunalwahlen 2014 errang er als NPD-Bewerber einen Sitz im Mannheimer Gemeinderat, den er fünf Jahre später wieder verlor. Mitte Oktober ist er im Alter von 53 Jahren in einem Mannheimer Krankenhaus gestorben, nachdem er in den vergangenen Jahren gesundheitlich bereits schwer angeschlagen war.

Wegen seiner mutmaßlichen Nähe zur Terrorbande NSU wurde er 2018 von einem Untersuchungsausschuss des baden-württembergischen Landtags als Zeuge vernommen. Anlass: Ein 1996 bei einer illegalen Demonstration in Worms entstandenes Foto, das in neben der späteren Terroristin Beate Zschäpe zeigt. Von der Existenz des NSU habe auch er erst nachträglich erfahren. Doch zugleich gestand er ein: „Es wundert mich ja auch, dass es an mir vorbeigegangen ist.“

