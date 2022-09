Die umstrittene Direktorin des NDR-Landesfunkhauses in Hamburg, Sabine Rossbach, zieht sich zurück. Sie werde in den kommenden Wochen ihre Arbeit im Landesfunkhaus ruhen lassen, bis die Prüfergebnisse über die im Raum stehenden Vorwürfe vorliegen, teilte der NDR am Freitag mit. Sie habe zudem angekündigt, nicht dauerhaft auf ihre Position zurückzukehren. Die kommissarische Leitung des Landesfunkhauses übernehme Rossbachs bisherige Stellvertreterin Ilka Steinhausen.

NDR-Intendant Joachim Knuth sagte, Rossbach mache in den kommenden Monaten den Weg frei für einen Neuanfang im Landesfunkhaus Hamburg. „Wir nehmen uns jetzt die Zeit, die im Raum stehenden Vorwürfe aufzuklären“, sagte Knuth.

Rossbach bestreitet Vorwürfe

Nach Recherchen der Nachrichtenplattform „Business Insider“ soll Rossbach ihrer älteren Tochter als Inhaberin einer PR-Agentur jahrelang ermöglicht haben, ihre Kunden in NDR-Programmen, darunter das „Hamburg Journal“, zu platzieren. Die jüngere Tochter habe eine Festanstellung im Sender bei NDR Kultur bekommen.

Rossbach bestritt die Vorwürfe. „Zu keinem Zeitpunkt“ habe sie Redaktionen aufgefordert, gegen journalistische Standards zu entscheiden. Beschäftigte des Landesfunkhauses widersprachen der Darstellung, die Redaktion des „Hamburg Journals“ sei in ihrer Entscheidung bezüglich der strittigen Beiträge frei gewesen. Sie berichteten zudem von Einflussnahme auf Berichterstattung im Widerspruch zu redaktionellen Entscheidungen und von einem „Klima der Angst“.