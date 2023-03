NBA-Rekordmeister Los Angeles Lakers muss mindestens noch drei Wochen auf Superstar LeBron James verzichten. Der NBA-Punkterekordhalter habe sich vergangenen Sonntag gegen die Dallas Mavericks eine Sehnenverletzung am rechten Fuß zugezogen und soll in etwa drei Wochen erneut untersucht werden, teilte das Team am Donnerstagabend mit.

Im Kampf um die Play-off-Plätze in der besten Basketball-Liga der Welt ist das für die Lakers um Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder ein herber Rückschlag. Der 38 Jahre alte James verpasst durch die Zwangspause wohl mindestens weitere elf Partien. In den beiden Spielen seit der Verletzung holten die Lakers einen Sieg und kassierten eine Niederlage.