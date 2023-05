Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder ist im wichtigen Spiel sechs der NBA-Play-offs zwischen seinen Los Angeles Lakers und den Golden State Warriors im dritten Viertel vom Spielfeld geflogen. Der 29 Jahre alte Braunschweiger kassierte 6:20 Minuten vor dem Ende des dritten Durchgangs sein zweites technisches Foul und durfte nicht weiter mitspielen. Die Lakers führten zu diesem Zeitpunkt 74:58 gegen den Titelverteidiger und gewannen am Ende deutlich 122:101. Schröder war erstmals in den Play-offs gegen die Warriors in der Startaufstellung aufgeboten worden und hatte bis zu seinem Rauswurf ein insbesondere in der Abwehr sehr starkes Spiel gemacht. Durch den Sieg entschieden die Lakers die Best-of-seven-Serie mit 4:2 und stehen nun im Halbfinale.

Schröder kassierte das Foul, weil er sich nach einem Punkt für die Lakers vor seinen Gegenspieler Draymond Green gestellt und ihn provoziert hatte. Auch Green wurde für die Szene mit einem technischen Foul bestraft. Das erste technische Foul hatte Schröder früh in der ersten Halbzeit bekommen, nachdem Green über seine Beine gefallen war und der Lakers-Profi ihn danach in der Wahrnehmung der Unparteiischen provoziert hatte.

„Wenn du in der NBA spielst, dann kämpfst du, machst alles, gibst alles. Ich habe Green eben getroffen, da ist alles gut“, sagte Schröder.