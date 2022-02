Wegen Volksverhetzung und Verstößen gegen das Waffenrecht haben Mannheimer Richter einen selbst ernannten Druiden am Freitag verurteilt. Der Rentner kommt mit einer Bewährungsstrafe davon, muss aber trotzdem büßen.

Der mittlerweile 71-jährige Rentner mit einer Vorliebe für „Kraftorte“ im Pfälzerwald lebte zeitweise im Rhein-Neckar-Kreis und wurde 2017 als mutmaßlicher Rechtsterrorist festgenommen. Belege für konkrete Anschlagspläne fanden die Ermittler dann aber doch nicht. Der Mann mit dem Spott-Spitznamen „Nazi-Gandalf“ musste sich nun aber trotzdem vor Gericht verantworten, weil er Eigenbau-Waffen gehortet und online in strafbarer Form gehetzt hatte.

1300 Euro Geldstrafe

Dafür haben ihn die Mannheimer Richter nach Angaben eines Justizsprechers nun zu einem Jahr und neun Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Außerdem soll er eine Geldstrafe zahlen: insgesamt 1300 Euro und mithin so viel, wie ihm an Einkommen für 130 Tage zur Verfügung steht. 300 Euro hat das Gericht ihm aber auch gleich wieder erlassen, weil sich sein Verfahren so lange hinzog. Einer seiner Verteidiger hatte im Prozessverlauf angekündigt, dass der 71-Jährige ohnehin kein Geld habe und daher jede Menge Arbeitsstunden ableisten werde.

Dass er auf Milde hoffen darf, war schon vorab signalisiert worden. Im Gegenzug hatte er ein pauschales Geständnis abgelegt und sich von seiner Online-Hetze formal distanziert.