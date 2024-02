Die Ehefrau des gestorbenen Kreml-Kritikers Alexej Nawalny hat nach dem Tod ihres Mannes bei einem Aufritt auf der Münchner Sicherheitskonferenz dazu aufgerufen, den russischen Staatschef Wladimir Putin zur Rechenschaft zu ziehen. Putin und seine Verbündeten sollten „bestraft werden für das, was sie unserem Land, meiner Familie und meinem Mann angetan haben“, sagte Julia Nawalnaja am Freitag auf der Münchner Sicherheitskonferenz. „Wir sollten heute gegen dieses schreckliche Regime in Russland kämpfen.“ Putin müsse „persönlich für alle Gräueltaten zur Rechenschaft gezogen werden“.

Nawalnaja äußerte sich in München kurz nach der Bekanntgabe des Todes ihres Mannes in einer Strafkolonie in der russischen Polarregion. Die Gründe für seinen Tod würden untersucht, erklärten die Gefängnisbehörden.

Die Nachricht vom Tod des 47-Jährigen löste international Entsetzen aus, aus dem Westen kamen scharfe Vorwürfe gegen die russische Führung.