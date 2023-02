Der bevorstehende vierspurige Ausbau der B10 zwischen Wilgartswiesen und Hauenstein zieht Investoren an. Ein Trio aus Landau und Karlsruhe plant direkt neben dem großen Lkw-Rastplatz, der bald gebaut werden soll, einen Tankhof mit Motel, Fast-Food-Restaurant und Einkaufsmarkt. Die Naturschützer von BUND und BI Queichtal sind empört über die Pläne. Jetzt zeige sich mit aller Deutlichkeit, wie die Öffentlichkeit in den vergangenen Jahren von der Politik getäuscht worden sei, sagen sie. Was sie damit meinen, erfahren Sie im ausführlichen Artikel.