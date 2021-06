Ein autofreies Zentrum, ein zentrales Kühlungssystem und eine automatische Müllentsorgung: In Singapur entsteht eine Siedlung mitten im Urwald, in der die Menschen im Einklang mit der Natur leben sollen.

Die Waldstadt

Wer noch nie in Singapur war, denkt beim Klang des Namens an blank geputzte Straßen, strenge Essensverbote in U-Bahnen und drakonische Strafen bei den kleinsten Regelbrüchen. Dabei besteht knapp die Hälfte der Fläche Singapurs aus Wald. Auch wenn die Natur über Jahrzehnte hinweg verdrängt wurde. Jetzt sollen diese zwei Gegensätze – urbaner Raum und Dschungel – wieder vereint werden.

