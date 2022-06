Die deutsche Nationalmannschaft hat das Prestigeduell gegen England nicht gewonnen und wartet in der Nations League weiter auf den ersten Sieg. Das Team von Bundestrainer Hansi Flick kam gegen den Rivalen von der Insel in München nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus.

Jonas Hofmann traf in der 51. Minute zum 1:0 für das deutsche Team, in dem er vor 66.289 Zuschauern in der Allianz-Arena eine kluge Vorarbeit von Joshua Kimmich verwertete. Die Briten schafften durch Harry Kane in der 88. Minute per Foulelfmeter den Ausgleich.

Am vergangenen Samstag waren die Deutschen mit einem 1:1 in Italien in die Nations League gestartet. Die nächste Partie steigt am kommenden Samstag in Budapest gegen Ungarn.