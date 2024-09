Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat einen Sieg beim Erzrivalen verpasst, bleibt in der Nations League aber ungeschlagen. Drei Tage nach dem 5:0 gegen Ungarn erspielte sich die Mannschaft von Julian Nagelsmann in Amsterdam gegen die Niederlande ein 2:2 (2:1)-Remis. Damit verteidigte die DFB-Auswahl die Tabellenführung vor dem punktgleichen Team der Niederlande.

In der Johan-Cruyff-Arena war die deutsche Mannschaft nach einem Treffer von Tijjani Reijnders früh in Rückstand geraten (2.) und hatte im Anschluss Glück, nicht noch ein Gegentor zu kassieren. Insgesamt war Deutschland aber die bessere Elf und drehte die Partie vor der Pause. Deniz Undav (38.) und Joshua Kimmich (45.+3) sorgten für die 2:1-Pausenführung. Eine Unachtsamkeit der deutschen Defensive ermöglichte den Niederländern den Ausgleich, Denzel Dumphries traf kurz nach der Pause zum 2:2 (51.). Dabei blieb es, weil die Partie in der zweiten Halbzeit nicht mehr so rasant war und Torchancen deshalb selten wurden.