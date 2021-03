Handball-Bundesligist Eulen Ludwigshafen muss nun zwei Torhüter verpflichten. Nachdem Gorazd Škof (43) schon vor der Saison mitgeteilt hatte, dass er im Juni zurück nach Slowenien geht und seine Laufbahn beendet, wird nun auch Martin Tomovski (23) den abstiegsgefährdeten Verein verlassen. 2019 kam der nordmazedonische Nationaltorhüter von HC Metalurg in die Pfalz. Bei Metalurg sammelte er drei Jahre lang internationale Erfahrungen in der Champions League, 2018 als Nummer eins des Teams. Er wurde dann in die Nationalmannschaft berufen. Das Angebot der Eulen war für Tomovski kein Rückschritt. Schließlich wechselte er von einem Champions-League-Teilnehmer zu einem Abstiegskandidaten. „Schon als kleiner Junge war es ein Traum für mich, nach Deutschland zu kommen“, erzählt Tomovski.

Tomovski geht wohl zu Top-Klub Skopje

Nach zwei Jahren ist der Traum ausgeträumt. Tomovski hatte sich bei den Eulen nie ganz durchsetzen können als unangefochtene Nummer eins. Nun sucht er sein Glück offenbar bei RK Vardar Skopje, dem erfolgreichsten Verein seines Heimatlandes. Dort steht auch der Ex-Friesenheimer Christian Dissinger unter Vertrag. „Martin kam als sehr junger Torhüter zu uns und ist immer noch ein junger Torhüter, der sicherlich viel Potenzial hat. Wenn er ein Angebot eines international erfolgreichen Top-Clubs in seiner Heimat annimmt, dann ist das auch mit Hinblick auf seine Ambitionen in der Nationalmannschaft verständlich und spricht für die hier geleistete Arbeit“, sagt Eulen-Geschäftsführerin Lisa Heßler. Tomovski spielte 2016 bei der Junioren-EM und 2017 bei der Junioren-WM mit. Im Januar gehörte er dem WM-Kader seines Landes in Ägypten an. Nordmazedonien war bei den Weltspielen nachgerückt, weil die USA ihre Teilnahme abgesagt hatten – zu viele Coronafälle im Team. Für Tomovski war es die erste WM bei den Männern. Nordmazedonien belegte in der Gruppe mit Ägypten, Chile und Schweden den letzten Platz.

Eulen-Geschäftsführerin Lisa Heßler kündigte an, dass die Eulen Ludwigshafen in den nächsten Tagen neue Torhüter präsentieren werden.