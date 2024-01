Mit dem gewaltigen Choroper „Boris Godunow“ von Modest Mussorgsky gastiert das Mannheimer Nationaltheater derzeit im Ludwigshafener Pfalzbau. Die Premiere am Sonntagabend präsentierte in der Regie von Lorenzo Fioroni ein Panorama der russischen Geschichte, voller Blut, Tränen und Gewalt, so dass man das Russland des Kriegsverbrechers Putin immer mitdenken konnte, auch wenn dieses nicht dezidiert in den Vordergrund gestellt wurde.

