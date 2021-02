Das Trafowerk in der Mannheimer Boveristraße wird während der Generalsanierung des Nationaltheaters nun doch nicht als Spielstätte für die Oper genutzt. Der Prüfprozess sei „professionell, seriös und damit auch ergebnisoffen“ gewesen, betont der Geschäftsführende Intendant Marc Stefan Sickel in einer Mitteilung. Der Ort erschien mit seiner einzigartigen Atmosphäre zwar ideal, zumal der Eigentümer, die Spedition Kübler, ein Interesse am Umbau mit Blick auf eine Nachnutzung als Veranstaltungsort gehabt habe. Doch die Investitionskosten und die Nutzungskosten seien „für beide Seiten nicht vertretbar gewesen“ und so „musste man gemeinsam erkennen, dass sich die als Ausgangspunkt erhoffte Win-Win-Situation für beide Seiten letztendlich nicht eingestellt hat. Umso ärgerlicher und völlig unangemessen waren die permanenten haltlosen Unterstellungen im Kontext dieses Prüfprozesses und die inakzeptablen personalisierten Angriffe von einigen Personen“, kritisiert Sickel. Das Trafowerk war von Künstlern als Atelierhaus genutzt worden, deren Mietvertrag gekündigt worden ist. Sie vermuteten dahinter die Aussicht auf das Nationaltheater als neuer Mieter. Die Speditionsfirma verwies als Grund stets auf die nötige Sanierung des Trafowerks wegen Brandschutz.

Mehr zum Thema

„Trafowerk fürs Nationaltheater doch zu teuer?“