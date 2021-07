Der 1975 in Hongkong geborene Pat To Yan wird ab der Saison 2021/22 als Hausautor am Nationaltheater Mannheim arbeiten, teilte das Theater mit. In der Zeit soll sein Opern-Libretto „The Damned and the Saved“ (Komposition: Malin Bång) uraufgeführt werden. Der Text entsteht gerade und soll davon handeln, wie bedingungslos Widerstand sein muss. Zuvor ist die Uraufführung des dritten Teils seiner Trilogie „Posthuman Condition“ geplant.

Diesen April gab es bereits am Saarländischen Staatstheater die europäische Erstaufführung des ersten Teils, seines träumerisch-metaphorischen Stücks „Eine kurze Chronik des künftigen China“ (wir berichteten). Der zweite, „Eine posthumane Geschichte“, wurde kurz darauf am Frankfurter Schauspiel uraufgeführt.

Was den Menschen ausmacht

Pat To Yan greife immer wieder „die vielfältigen Gefährdungen der Demokratie“ auf, sagt Schauspielintendant Christian Holtzhauer. Zugleich frage er, „was den Menschen und vor allem zwischenmenschliche Beziehungen im Zeitalter der künstlichen Intelligenz ausmacht.“ Und: „Ich freue mich sehr auf eine intensive Zusammenarbeit mit Pat To Yan, den wir während seines einjährigen Aufenthalts in Mannheim als Dramatiker, Librettisten und Regisseur kennenlernen dürfen.“

Pat To Yan studierte Englische Literatur und Soziologie in Hongkong sowie Szenisches Schreiben an der Royal Holloway University of London. Seither arbeitet er als Dramatiker und Lehrbeauftragter sowie Regisseur seiner eigenen aber auch fremder Texte.