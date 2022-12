Für Promi-Sommelière Natalie Lumpp gehört der Pfälzer Wein „zum Besten, was Deutschland zu bieten hat“. Das sagte die 51-Jährige, die am Samstag im Kochgut Friedelsheim (Kreis Bad Dürkheim) zu Gast ist, im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Die Zeiten, in denen die Badener auf die Pfalz „mit ihren Kartoffeläckern“ herunter geblickt hätten, seien lange vorbei, so die Weinexpertin, die in Freiburg geboren wurde: „Die Pfälzer Winzer haben ihre Hausaufgaben gemacht.“

Zur geplanten Pflanzenschutzrichtlinie der EU, die Weinbaubetrieben Sorge bereitet, hat Lumpp eine klare Meinung: Es könne nicht sein, dass Winzern der Boden unter den Füßen weggezogen werde, für den Weinbau in Schutzgebieten müsse eine Lösung gefunden werden, die „weniger schwarz oder weiß“ ist. Die EU-Pläne sehen unter anderem ein Verbot jeglichen Pflanzenschutzes in Schutzgebieten vor, auch Bio-Weingüter wären davon betroffen.

