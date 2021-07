Was für ein sensationeller, beherzter Auftritt der Altriperin Nastasja Schunk, die in fünf Wochen 18 Jahre alt wird, in London: Nach einem Kampf auf Biegen und Brechen gegen die zwei Jahre jüngere Victoria Jiminez Kasintseva aus Andorra, die Nummer 1 der Juniorinnen-Weltrangliste, und einem Dreisatzsieg steht der Tennis-Teenager vom BASF TC Ludwigshafen im Finale der Juniorinnen in Wimbledon. Nach einer 2:0-Führung, einem 2:3-Rückstand und einer 5:3-Führung gewann sie am Samstagabend den ersten Satz nach 39 Minuten 6:4. Im zweiten Satz machte sie aus einem 1:2-Rückstand die 4:2 Führung, gab dann zwei Aufschlagspiele ab und verlor nach 53 Minuten 4:6. Hochdramatisch auch der dritte Satz, total ausgeglichen und wirklich hart umkämpft: 1:0, 2:2, 2:3, beim 4:3 das Aufschlagspiel von Kasintseva geknackt, 5:3 und nach 42 Minuten mit dem ersten Matchball 6:4. Was für ein Erfolg! Im Finale am Sonntag trifft Schunk auf Ane Mintegi Del Olmo (17) aus Spanien.