Nastasja Schunk, der 16 Jahre alte Tennis-Teenager vom BASF TC Ludwigshafen, hat am Donnerstag gleich im ersten Spiel des Finalturniers der German Ladies’ Series in Versmold für eine faustdicke Überraschung gesorgt. Die Linkshänderin aus Altrip besiegte die bis dahin in dieser Serie ungeschlagene Laura Siegemund mit 6:2 und 7:6 (8:6). Die 32-Jährige aus Filderstadt, die derzeit auf Platz 65 der Weltrangliste steht, ließ sich von der 15 Jahre jüngeren Schunk, die seit dem Winter von Denis Gremelmayr trainiert wird, den Schneid abgekaufen. Nach dem Break zum 3:1 gewann Schunk den ersten Satz nach 47 Minuten mit 6:2. Im zweiten Satz lag sie bereits 2:5 zurück, glich zum 5:5 und 6:6 aus. Den Tiebreak gewann sie nach 2:13 Stunden mit 8:6. Tamara Korpatsch und Anna Zaja sind die beiden anderen Finalistinnen, auf die Schunk am Freitag und Samstag trifft. Sie sprangen kurzfristig für Katharina Gerlach und Anna-Lena Friedsam ein. Das Turnier vor maximal 100 Zuschauern endet am Sonntag.