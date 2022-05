Die ganz große Überraschung blieb aus: Nastasja Schunk (BASF TC Ludwigshafen) verpasste nach zwei Siegen in der Qualifikation am Freitag den Einzug ins Hauptfeld der French Open. Die 18-Jährige aus Altrip unterlag in Paris der um 40 Plätze in der Weltrangliste besser stehenden US-Amerikanerin Hailey Baptiste (20) nach 2:36 Stunden und einem aufreibenden Kampf mit 5:7, 6:4 und 2:6. Ärgerlich: Schunk (Nummer 165) hätte den ersten Satz gewinnen können, vergab aber beim Stand von 5:4 drei Satzbälle. Die French Open im Stade Roland Garros beginnen am Sonntag.