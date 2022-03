Nastasja Schunk vom BASF TC Ludwigshafen hat sich in ihrem Erstrundenmatch bei den Miami Open sehr teuer verkauft. Sie unterlag Julia Putintseva nach großen Kampf und phasenweise tollem Spiel mit 1:2. Mitte des zweiten Satzes ging Schunk die Konzentration etwas verloren, im dritten Satz brach ihr Widerstand, sie musste der größeren Erfahrung ihrer Gegnerin Tribut zollen und verlor 1:6. Das Spiel dauerte 1:57 Stunden. Julia Putintseva, die in Moskau geborene, 27 Jahre alte Kasachin, steht auf Platz 47 der Weltrangliste und damit um 200 Plätze besser als Schunk. Die Altriperin, die nach der Tschechin Linda Fruhvirtova und der US-Amerikanerin Cori Gauff die drittjüngste Spielerin im 128er Feld ist, gewann den ersten Satz in 49 Minuten mit 6:4, nachdem sie 3:4 zurücklag. 34 der 65 Punkte ging an sie. Den zweiten Satz gab Nastasja Schunk, die nach dem Turnier in Stuttgart vor einem Jahr nun ihren zweiten Auftritt auf der WTA-Tour hatte, nach 37 Minuten mit 3:6 ab.