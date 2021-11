Die aus Altrip stammende Nastasja Schunk hat einen weiteren Titel eingeheimst. Die 18 Jahre alte Tennisspielerin des BASF TC Ludwigshafen gewann den Sport-Award Rhein-Neckar in der Kategorie Talent des Jahres. Die Auszeichnung bekam die Linkshänderin am Montagabend im Rosengarten in Mannheim überreicht. Schunk setzte sich dabei gegen 37 Konkurrenten durch. Ausschlaggebend war ihr Finaleinzug beim Junioren-Turnier in Wimbledon. Aktuell wird Schunk auf Position 297 der Damen-Weltrangliste geführt. „Tennis ist anscheinend doch populär. Diese Auszeichnung zeigt, dass wohl viele Menschen meinen Werdegang verfolgen“, sagte Schunk nach der Ehrung.

Auch GW Mannheim, Mihambo und Lemke siegen

Gerald Marzenell, Chefcoach des mehrmaligen deutschen Tennis-Meisters GW Mannheim, machte in der Kategorie Trainer des Jahres das Rennen. Das Team von GW Mannheim gewann ebenso. Die weiteren Titelträger: Malaika Mihambo (Weitsprung-Olympiasiegerin/beste Sportlerin), Max Lemke (Kanu-Olympiasieger/bester Sportler), Ruderklub Heidelberg 1872 (bester Verein). Alle zwei Jahre werden die Besten von einer Fachjury oder vom Publikum gewählt.