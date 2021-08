Nach ihrem Premieresieg als Profi in Bydgoszcz hat Nastasja Schunk vom BASF TC Ludwigshafen erneut ein W25-Turnier gewonnen. Die 18 Jahre alte Tennisspielerin aus Altrip gewann in Braunschweig das Finale gegen die 27 Jahre alte Anna Klasen mit 6:3 und 6:1. „Das Ergebnis sieht klarer aus als das Match war. Es war schon eng, aber die Bedingungen lagen mir mehr als meiner Gegnerin. Es hat immer wieder genieselt und das Feld war sehr langsam und nass“, sagte die Altriperin, die als Nummer 436 der Welt ins Turnier gegangen war und jetzt erneut einen Sprung von rund 80 Plätzen in der Weltrangliste gemacht haben dürfte. Schunk musste seit Montag durch zwei Qualifikationsspiele, im Turnier gab sie dann in fünf Spielen keinen Satz ab, die härteste Begegnung sei das Halbfinale gegen Katharina Hobgarski gewesen. Nun bekam Nastasja Schunk einen Wildcard für das am 7. September beginnende WTA-Turnier in Karlsruhe, das mit 125.000 Dollar dotiert ist.