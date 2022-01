Eine neue Verkaufswelle an der technologielastigen US-Börse Nasdaq hat am Freitag für wachsende Vorsicht auch unter den Anlegern in Deutschland gesorgt. Der deutsche Leitindex rutschte wieder unter die Marke von 16 000 Punkten. Das Kursplus des Dax-Schwergewichts SAP bremste die Abwärtsbewegung allerdings dank eines erfreulichen vierten Quartals etwas ab.

Im frühen Handel verlor der Dax 0,52 Prozent auf 15 947,46 Punkte, was für den Wochenverlauf ein unverändertes Niveau bedeutet. SAP gewannen als einer der Spitzenwerte im Index 1,0 Prozent.

Die Walldorfer Softwareschmiede hatte am Donnerstagabend neue Zahlen bekanntgegeben. SAP peilt im neuen Jahr bei der Cloudsoftware ein währungsbereiniges Umsatzplus von 23 bis 26 Prozent ein – ein schnelleres Wachstum als im vergangenen Jahr. Insgesamt erwartet das Management, dass der gesamte Produktumsatz um 4 bis 6 Prozent wächst. Beim operativen Ergebnis geht es aber gemächlicher zu. Analysten hatten mehr auf dem Zettel als die nun veranschlagten 7,8 bis 8,25 Milliarden Euro beim um Sondereffekte bereinigten Ergebnis vor Zinsen und Steuern. Vergangenes Jahr schon war das operative Ergebnis um ein Prozent auf 8,23 Milliarden Euro geschrumpft.