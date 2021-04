Das Besuchsverbot am Nardini-Klinikum wird wegen der aktuellen Corona-Infektionslage vorerst bis Freitag dieser Woche verlängert. Das teilt die Klinikleitung mit. Besuche von Eltern Minderjähriger und Betreuern seien weiterhin möglich, auch sterbende Patienten können besucht werden. Persönliche Gegenstände von Patienten können, deutlich gekennzeichnet, am Eingang abgegeben werden, so das Nardini-Klinikum.

