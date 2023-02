Der Ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst in Landau präsentiert sich zwei Jahre nach seinem Start mit Namen und Logo. Der Landauer Künstler Xaver Mayer hat das Motiv entworfen, das auch eine symbolische Aussagekraft hat. Der Ambulante Hospizdienst begleitet lebenszeitverkürzt erkrankte Kinder und Jugendliche in ihrem Zuhause, und zwar in der Südpfalz, der Südwestpfalz und Neustadt. Mehr dazu lesen Sie hier.