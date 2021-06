Ein Bewohner aus Edenkoben meldete sich am Freitagmorgen um 2 Uhr bei der Polizei, einen Unbekannten, weil ein Unbekannter im Adamskostüm ständig an sein Hoftor klopfen würde. Zudem habe der Nackte mehrmals versucht, auf sein Grundstück zu gelangen, so der Anrufer. Noch vor Eintreffen der heraneilenden Streife meldete der Anrufer dann aber Fehlalarm. Bei dem Fremden handelte es sich um einen Bekannten des Anrufers, der sich versehentlich zu Hause ausgesperrt hatte und nun Hilfe suchte, teilt die Polizei mit.