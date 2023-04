Eine böse Überraschung hat Alexandria Pfeifer von der katholischen Pfarrgemeinde in Bockenheim jetzt erlebt: Die Eingangstür der katholischen Kirche ist total verkratzt worden. „Als ich am Mittwoch dort war, um für den Gottesdienst vorzubereiten, war alles noch in Ordnung. Am Donnerstag war die Tür dann zerkratzt“, berichtet Pfeifer, die sich seit über 25 Jahren ehrenamtlich in der Gemeinde engagiert. Offenbar habe jemand einen Nagel oder einen spitzen Gegenstand benutzt, um die Holztür zu beschädigen: „Sie muss komplett abgeschliffen und neu lackiert werden“, sagt Pfeifer. Eine Seite der Tür zeigt nun eine nackte Frau, die andere Seite ist mit Buchstaben versehen worden – was genau dort geschrieben steht, ist allerdings nicht zu erkennen. Warum jemand so etwas macht, ist Pfeifer ein Rätsel. Sie findet: „Das ist schon schlimm.“