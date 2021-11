Erneut ist es zu Vandalismus am Lambsheimer Weiher gekommen: Wie der Vorsitzende des Sportangler-Vereins Lambsheim, Ralf Kopecek, am Sonntag mitteilt, ist der Schmuck eines Weihnachtsbaums gestohlen worden, den der Verein geschmückt hatte.

Der Baum sei erst am Samstag am See aufgestellt worden, wie Kopecek berichtet. „Leider hielt diese beleuchtete und glitzernde Pracht genau zwölf Stunden, bis ein paar hirnlose Jugendliche darüber hergefallen sind und alles zerstörten.“ Lichterketten seien zerrissen, Solarpanels und Kugeln zersplittert worden. Auf einem Schild machen die Angler ihrem Ärger Luft: „Schämt euch“ ist dort zu lesen.

Außerdem hatten es die Täter auf Abfalltonnen abgesehen, die sie beschädigten und teilweise in den See warfen. Auch blieb Müll am See zurück. Der Schaden für den Verein beläuft sich laut Kopecek auf rund 300 Euro, dir Kosten für die Ortsgemeinde seien noch um einiges höher. Die Polizei wurde eingeschaltet.