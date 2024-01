Am Samstag wird’s in Hettenleidelheim so spaßig-schaurig wie seit 2019 nicht mehr: Es gibt wieder einen Nachtumzug, die Veranstalter rechnen mit 1000 Teilnehmern und 5000 Besuchern. Es gibt daher ein Sicherheitskonzept, das der Grünstadter Polizeichef als „absolut stimmig“ lobt. Bei den Überlegungen seien alle möglichen Szenarien thematisiert worden. Von Vorteil sei, dass keine motorisierten Fahrzeuge Teil des Lindwurms seien und es somit aus dieser Richtung keine Unfallgefahr gebe. Für einen Schutz vor Amokfahrern sorgen die Feuerwehr und einige Unternehmer: An kritischen Einmündungen und Kreuzungen werden Lastwagen quergestellt, sodass niemand in die feiernde Menschenmenge rasen kann. Neben zig Vollzugs- und Polizeibeamten werden zahlreiche Rettungskräfte vor Ort sein, um eine schnelle medizinische Erstversorgung zu sichern. Welche Gruppen beim Umzug mitmachen und was Besucher sonst noch alles wissen sollten, steht im ausführlichen Artikel.