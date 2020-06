Weil sie nachts zum Schwimmen ins Neustadter Stadionbad eingestiegen sind, müssen sich nun drei Jugendliche wegen Hausfriedensbruchs verantworten. Wie die Polizei mitteilt, haben Anwohner in der Nacht auf Samstag gegen 1 Uhr die Polizei verständigt, weil sie beobachteten, dass sich drei Personen über den Zaun Zutritt zum Schwimmbad-Gelände verschafften. Eine Polizeistreife konnte die Jugendlichen in der Sauterstraße hinter einem Altkleidercontainer auffinden. Einer der drei Heranwachsenden war noch nass vom Baden und zog sich gerade an.