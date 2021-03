Die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest repariert zwischen Dienstag, 16., und Samstag, 20. März, entlang der A 65 Frost- und Witterungsschäden. Dafür werden die betroffenen Abschnitte ganz oder teilweise gesperrt. Zunächst wird in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ab der Anschlussstelle (AS) Neustadt-Süd in Fahrtrichtung Ludwigshafen eine Vollsperrung eingerichtet. Im zweiten Schritt wird in den Nächten von Mittwoch auf Donnerstag sowie von Donnerstag auf Freitag jeweils ab 20 Uhr bis voraussichtlich 6 Uhr zwischen der AS Rohrbach und der AS Kandel-Nord die Fahrbahn in Fahrtrichtung Karlsruhe voll gesperrt. Die Umleitung führt über die ausgeschilderte Bedarfsumleitung U22. Bereits ab 19 Uhr kann es aufgrund der Arbeiten zur Einrichtung der Verkehrssicherung zu Staus und Verzögerungen kommen. Darüber hinaus wird in der Nacht von Freitag auf Samstag zwischen 20 Uhr bis 6 Uhr zwischen der AS Landau-Nord und AS Landau Zentrum in Fahrtrichtung Karlsruhe halbseitig gesperrt, um auch dort den Streckenabschnitt auszubessern.