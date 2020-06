Nicht nur in „seinem“ Dorf Oberauerbach war der stattliche Mann mit Bart bekannt, auch in der Stadt. Obwohl Andreas Hüther zu den Stillen gehörte. Am Donnerstag ist der Ortsvorsteher von Oberauerbach nach schwerem Leiden 64-jährig an dem gnadenlosen Krebs gestorben, an dem auch Oberbürgermeister Pirmann verstarb.

Hüther war keiner, der sich in den Vordergrund drängte. Wenn er gefragt wurde, dann freute er sich und antwortete – überlegt, verständlich und freundlich.

Er war kein Mann, der den Konflikt suchte. Er suchte Lösungen. Dass man die nur findet, wenn man kompromissbereit ist – eine Selbstverständlichkeit für ihn. Die Menschen vertrauten ihm. Die ausgleichende, besonnene, bedächtige Art, sie macht nicht über Nacht beliebt, aber mit der Zeit.

Und so gelang dem Steuerberater Andreas Hüther politisch eine Sensation: Er, der Christdemokrat, eroberte vor elf Jahren das tiefrote Oberauerbach und übernahm von einer Sozialdemokratin das Amt des Ortsvorstehers. Weil er seine Sache gut gemacht hatte, wählten ihn die Oberauerbacher 2014 und 2019 erneut.

Eines seiner Verdienste: Er brachte das schnelle Internet in sein Dorf. Wäre er nicht von Haustür zu Haustür gelaufen, um die Unterschriften für mindestens 120 Anschlüsse zu sammeln, dann läge Oberauerbach noch heute im Tal der Ahnungslosen.