Trauer um Magierlegende

Auch der zweite Tigerfreund aus dem berühmten Magier-Duo „Siegfried und Roy“ ist nun tot.

Klare Ansage aus Mainz

Die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin will keine Impfpflicht für Pflegepersonal.

Probelauf in Rheinhessen für die Pfalz?

In Worms dürfen Bürger für Ausflüge nur noch in einem Radius von 15 Kilometern ab der Stadtgrenze unterwegs sein. Wie es dort läuft und was die Pfalz davon hält.

Entscheidung in Ludwigshafen

Die Stadt hat sich heute wieder zur Ausgangsbeschränkung für die Bürger geäußert. Kommt der Bewegungsradius?

Entscheidung in Berlin

Eltern können zumindest etwas aufatmen. Es gibt eine Entscheidung im Hinblick auf die Kinderkrankentage.

Hoffnungsträger für die Pfalz

Die Lage des Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern ist weiter prekär. Da sehnen sich viele Fans der Roten Teufel nach Mutmachern – nach Jean Zimmer vielleicht, der gerade von Fortuna Düsseldorf zurückgekehrt ist.

Ausgebremste Vorderpfalz

Wegen Arbeiten auf der Bahn-Strecke zwischen Böhl-Iggelheim und Ludwigshafen fallen am Wochenende Züge aus und die Fahrpläne werden geändert.

Winterwunderland Pfalz

Die Wetteraussichten für das Wochenende verheißen Gutes für Winterfans.