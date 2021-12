Das ist der Nachrichtenüberblick für die Pfalz:

In der Neustadter Innenstadt droht ein Baukran umzustürzen. Eine Gefahr für Menschen besteht laut Polizei nicht.

64 bestätigte Omikron-Fälle gibt es mittlerweile in der Pfalz. Wir verraten, wo sie am häufigsten auftreten.

Kuriose Meldung aus dem Kreis Karlsruhe: Ein brennendes Müllauto flieht „unbewusst“ vor der Feuerwehr.

Mit der Abschaltung von drei weiteren Kraftwerken geht der Atomausstieg in Deutschland am Silvesterabend in die Endphase. Ein Jahr später sollen dann auch die drei letzten Akw vom Netz gehen.

Prominente Virologen sehen Anlass für vorsichtigen Optimismus bei der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie in Deutschland.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat in seiner ersten Neujahrsansprache zu Solidarität in der Corona-Pandemie aufgerufen und um Verständnis für die neuen Beschränkungen gebeten.

Was die RHEINPFALZ-Leser am meisten interessiert hat: der garantiert corona-freie, digitale Jahresrückblick.