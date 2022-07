In der Landau wird erst in der Stichwahl entschieden, wer der neue Oberbürgermeister wird. Die Wahl fällt am 17. Juli zwischen Dominik Geißler und Maximilian Ingenthron. Eine Nachlese.

Seit drei Jahren sitzen Wasserratten in Annweiler auf dem Trockenen. Mittlerweile hat sich einiges auf der Großbaustelle Trifelsbad getan. Die Arbeiten liegen im Zeitplan, das Material ist verfügbar. Beim Thema Geld könnte es allerdings noch mal ungemütlich werden.

„Die Waldbrandgefahr wird zunehmen, es wird immer öfter brennen“, ist die Einschätzung von Dirk Nerding, Leiter der Feuerwehren in der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern. Er erklärt, warum die Franzosen bei diesem Thema viel weiter sind und was die Deutschen von ihnen lernen können.

Fossile Brennstoffe werden teurer. Energieberater wie Nicole Siepe haben Hochkonjunktur. Doch so manche Ratsuchende sind von den Empfehlungen enttäuscht, vor allem, wenn viel Geld investiert werden soll.

Zwei Horte im Kreis Germersheim bleiben nach den Ferien zu. Elternvertreter kritisieren das und fordern Lösungen gegen den Fachkräftemangel.

In Landau soll die Wollmesheimer Straße umgebaut werden. Das Einfallstor im Westen der Stadt mutet eher an wie eine Landstraße denn eine Stadtstraße.