Das souveräne 3:0 gegen Hansa Rostock hat dem 1. FC Kaiserslautern Rückenwind im Abstiegskampf der Zweiten Bundesliga verliehen. Nicht mehr, nicht weniger. Am Sonntag gegen den VfL Osnabrück muss die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel nachlegen. Zumal es der Tabellenletzte ist, den die Roten Teufel empfangen. Also ist ein Sieg Formsache? Mitnichten. Osnabrück hat zuletzt in Hamburg und gegen Hannover gewonnen. „Das Spiel wird kein Selbstläufer, in unserer Situation schon einmal gar nicht“, sagt Lauterns Abwehrspieler Boris Tomiak.

Mehr als 40.000 Zuschauer werden auf dem Betzenberg erwartet, die RHEINPFALZ ist im Stadion und per Liveblog dabei. Anpfiff ist um 13.30 Uhr.