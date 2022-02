Dem 1. FC Kaiserslautern bietet sich am Dienstagabend die große Chance, den zweiten Tabellenplatz in der dritten deutschen Fußball-Liga zu zementieren. Siegen die Roten Teufel im Nachholspiel beim TSV 1860 München (ab 19 Uhr, Liveblog auf rheinpfalz.de), vergrößern sie den Abstand zum Rangdritten Eintracht Braunschweig auf vorübergehend fünf Punkte.

Die Münchner „Löwen“ feierten mit dem 3:1 in Zwickau nach vier Spielen ohne Sieg wieder einen Erfolg. Trainer Michael Köllner hat dennoch kaum Hoffnung, dem FCK ein Bein stellen zu können – sagt er zumindest. Er glaube nicht, dass seine Elf eine Chance habe, so Köllner, unter normalen Umständen sei vorab schon klar, wie dieses Spiel enden werde. Für Köllners Kaiserslauterer Kollegen Marco Antwerpen beinhalten diese Worte einen gehörigen Schuss Sarkasmus: „Es herrscht eine große Unzufriedenheit in München. Das kennen wir selbst auch, wenn es nicht so läuft und es nicht in die richtige Richtung geht.“ In der Dritten Liga zu bestehen, sei nicht einfach. Vieles müsse zusammenpassen. Aber: „Sie sind immer noch mit dabei, haben immer noch eine gute Mannschaft. Es ist nicht leicht, gegen uns zu bestehen, aber sie werden es versuchen.“

Terrence Boyd wird dem FCK aufgrund einer Corona-Infektion weiterhin fehlen. Vermutlich, sagt Antwerpen, werde der Stürmer für das Gastspiel in Osnabrück am kommenden Samstag wieder einsatzbereit sein. Boris Tomiak kehrt nach verbüßter Gelb-Sperre in den Kader und sehr wahrscheinlich auch in die Startelf zurück. Die Kaiserslauterer Anfangsformation dürfte sich aufgrund der Belastung generell ändern, unabhängig von taktischen Gründen. „Darüber denken wir nach und werden das wahrscheinlich auch so durchziehen“, sagt Antwerpen.