Die anhaltende Auftragsschwäche bei Betrieben der Photovoltaikbranche macht sich weiter auch bei rheinland-pfälzischen Unternehmen bemerkbar. Im zweiten Jahr in Folge sei dabei ein Auftragsrückgang bemerkbar, so Wolfgang Müller, der Vorsitzende des Landesverbandes Solarenergie Rheinland-Pfalz. Zu Insolvenzen sei es bislang bei Solarunternehmen im Branchenverband allerdings nicht gekommen, so Müller, Inhaber des PV-Unternehmens „Solar-Info-Zentrum“ in Neustadt. Bundes- und europaweit hatte die Branche dagegen in den vergangenen Wochen und Monaten einige Insolvenzen und Stellenabbau zu verzeichnen – nachdem der noch 2022 erwartete, langanhaltende Boom beim Zubau von privaten PV-Anlagen ausgeblieben war. Als Gründe für den Rückgang nennt Müller unter anderem „die Vielzahl von Aufgaben“, die auf die privaten Haushalte auch durch energetische Sanierungen zukomme. Viele würden „Geld zurücklegen, weil sie gar nicht wissen, was noch kommt“. Zudem stehe das Thema Klimawandel zurzeit nicht im Zentrum der öffentlichen Wahrnehmung. Müller plädiert dafür, im Gegenzug die Vorteile der Technik für die privaten Haushalte stärker zu betonen – beispielsweise die schnelle finanzielle Amortisation der privaten PV-Anlagen.