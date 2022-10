Ein Nachbarschaftsstreit in der Pariser Straße hat am Freitagabend eine Spezialeinheit der Polizei auf den Plan gerufen. Wie die Behörde mitteilte, lieferten sich ein 42-jähriger Mann und sein 30-jähriger Nachbar gegen 18.15 Uhr ein lautstarkes Wortgefecht. Dabei drohte der laut Polizei offensichtlich alkoholisierte 42-Jährige seinem Kontrahenten, ihn mit einer Machete umzubringen. Daraufhin seien die Einsatzkräfte alarmiert worden. Die Wohnung des 42-Jährigen wurde durchsucht, außerdem musste auch eine Spezialeinheit für die Festnahme des Mannes anrücken. Bei der Durchsuchung stellten die Beamten neben einer Machete auch eine Armbrust mit Visierung und zwei Luftgewehre sicher. Der Mann wurde festgenommen und befand sich bis zum späten Abend noch in der Polizeiwache. Verletzt wurde niemand. Der Einsatz in der Pariser Straße rief laut Polizei am Abend gut 25 Schaulustige auf den Plan, die den Einsatz jedoch nicht störten oder gefährdeten.