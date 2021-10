Ein Nachbarschaftsstreit ist am Freitag, 22. Oktober, in Speyer eskaliert. Ein 51-Jähriger und ein 71-Jähriger stritten zunächst, als der Ältere plötzlich eine Pappe mit Benzin übergoss, unter das Auto seines Nachbarn schob und anzündete. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, jedoch flogen kurz darauf die Fäuste. Mehrere Menschen mischten sich in die Rangelei ein, wie die Polizei weiter berichtet. Die beiden Nachbarn wurden leicht verletzt. Die Beamten leiteten mehrere Strafverfahren ein. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Speyer unter 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.