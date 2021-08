In der Nacht zum Sonntag gegen 1.15 Uhr hat ein Einbrecher versucht, in ein wegen Urlaubs leer stehendes Wohnhaus im Beindersheimer Schlittweg einzudringen. Die Polizei berichtet, ein Nachbar sei durch die Einbruchsgeräusche wach geworden und habe eine dunkel gekleidete Person mit schwarzem Kapuzenpulli gesehen, die gerade versuchte, ein Terrassenfenster aufzuhebeln. Trotz des schnellen Einsatzes der Polizei konnte der Täter nicht mehr erwischt werden. Allerdings wurden Spuren gesichert. Der Schaden beschränkt sich nach Angaben der Beamten auf das Terrassenfenster. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Frankenthal unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu wenden.