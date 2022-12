Die vergangenen zwei Jahre sprachen die Verantwortlichen des 1. FC Kaiserslautern bei den letzten zwei Jahreshauptversammlungen in Kameras, um mit den Mitgliedern im Dialog zu sein. Am Sonntag ab 11 Uhr findet nun wieder eine Versammlung in der Krombacher-Halle des Fritz-Walter-Stadions statt. Wie viele der aktuell rund 20.000 FCK-Mitglieder kommen werden, ist schwer einzuschätzen. Diejenigen, die sich entscheiden, auf den Betzenberg zu kraxeln, werden unter anderem einen Rede vom Aufsichtsratsvorsitzenden Rainer Keßler, Geschäftsführer Thomas Hengen sowie von den Vorstandsmitgliedern des FCK e.V., Wolfgang Erfurt, Gero Scira und Tobias Frey, hören. Wird es eine ruhige und harmonische Jahreshauptversammlung oder gibt es trotz des sportlichen Erfolges Diskussionsbedarf?