Der italienische Rad-Europameister Sonny Colbrelli ist nach dem Zielsprint der Auftaktetappe bei der Katalonien-Rundfahrt kollabiert und bewusstlos zusammengebrochen. Wie sein Team Bahrain Victorious am Montag mitteilte, wurde der Sprintspezialist im Zielraum umgehend medizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Bei seinem Abtransport per Krankenwagen in das Universitäts-Krankenhaus von Girona sei er in einem stabilen Zustand gewesen. Im Bergaufsprint ins Ziel der ersten Etappe hatte Colbrelli zuvor Platz zwei belegt. Sieger wurde der australische Radprofi Michael Matthews.