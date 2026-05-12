Nachdem sich am Mittwoch, 6. Mai, zwei zunächst unbekannte Täter gegen 14.30 Uhr Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in Grünstadt verschafft und dort in einer Wohnung Schmuck gestohlen hatten, konnten zwei Tatverdächtige im Alter von 23 und 30 Jahren identifiziert und vorläufig festgenommen werden. Laut einer Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Kriminalinspektion Neustadt wurden die beiden Männer am 8. Mai dem Haftrichter in Frankenthal vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Untersuchungshaftbefehle wegen des dringenden Tatverdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls. Die Beschuldigten wurden im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.