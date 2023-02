Nach dem Feuer am Donnerstagabend in einer Wohnung in einem Hochhaus in Neuhofen haben die Ortsgemeinde und die Verbandsgemeindeverwaltung Rheinauen eine Hilfsaktion ins Leben gerufen. Die Wohnung der jungen Familie ist durch den Brand derzeit unbewohnbar. Sämtlicher Besitz sei zerstört. Die Mutter mit ihren beiden neun und sechs Jahre alten Kindern blieb unverletzt und sei vorübergehend bei Freunden untergekommen, heißt es in einer Mitteilung. Die Familie benötigt demnach für die Kinder dringend Grundschulmaterial wie Rucksack, Schulhefte, Mäppchen und Schreibutensilien. Wer diesbezüglich helfen kann, wird gebeten, sich mit der Ortsgemeinde Neuhofen per E-Mail an info@neuhofen.de oder unter 06236 4182-802 in Verbindung zu setzen. Wer eine Wohnung für die Mutter mit ihren beiden Kindern hat, kann sich ebenfalls per E-Mail an die Ortsgemeinde wenden. Geldspenden, die an die Betroffenen weitergeleitet werden, können mit dem Betreff „Brandhilfe Neuhofen“ auf folgendes Konto überwiesen werden: Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz eG, IBAN: DE85 5479 0000 0000 0435 75.