Nach dem Wohnhausbrand in der Nacht auf Freitag in Pirmasens ist ein zweites Kind gestorben. Nach Angaben der Polizei erlag die Siebenjährige am Samstagnachmittag in der Homburger Uniklinik ihren Verletzungen. Für ihre fünf Jahre alte Schwester war noch in der Brandnacht jede Hilfe zu spät gekommen. Die Ursache für das Feuer war gestern weiter unklar. Die Eltern und weitere vier Kinder blieben unverletzt.