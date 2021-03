Nach mehreren Wochen hat die Polizei in Mainz einen gestohlenen Zwergpudel wiedergefunden und seinem 85-jährigen Frauchen zurückgegeben. Die Beamten berichten: „Dusty“ war Mitte Januar verschwunden, nachdem seine Besitzerin ihn beim Einkaufen vor einem Geschäft in der Mainzer Altstadt angebunden hatte. Um ihn wiederzufinden, wurde sogar ein Spürhund eingesetzt. Doch dessen Bemühungen blieben ebenso erfolglos wie der persönliche Einsatz der 85-Jährigen, die gemeinsam mit Bekannten das Stadtgebiet aufsuchte und jede Menge Fotos ihres verschwundenen Lieblings aufhängte.

So kam die Polizei auf die richtige Spur

Auf die richtige Spur führte schließlich nach fast einem Vierteljahr bangen Wartens ein Polizeieinsatz wegen Streitigkeiten in einem Mehrfamilienhaus. Denn dabei erspähte eine Beamtin einen weißen Hund, der „Dusty“ zumindest ähnlich sah. Mittlerweile ist klar: Er war es wirklich. Denn in dem Haus wohnte ein 36-Jähriger, der schon häufiger mit der Polizei zu tun hatte und daher schnell als potenziellen Hundedieb ausgemacht war. Nun haben Beamte diesen Mann wegen einer anderen Straftat verhaftet – und in seiner Wohnung den Zwergpudel gefunden, der jetzt wieder bei seiner Halterin ist.